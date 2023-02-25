Звезда сериала "Кадеты" Ольга Атанасова призналась, что случайно узнала о смерти отца спустя два года

Звезда сериалов "Кадеты", "Дом Бобринских", "Две матери", "Разница в возрасте", "Папаньки", украинская актриса Ольга Атанасова откровенно поделилась личной трагедией.

Артистка рассказала, что случайно узнала о смерти своего отца, украинского актера Анатолия Лукьяненко, спустя два года. В интервью Алине Доротюк Атанасова объяснила, что в течение длительного времени не общалась с отцом:

"У нас не было с ним близких отношений уже очень давно. Просто я узнала об этом… Я не знаю, что было бы, если бы мне позвонили и сказали, что это вчера было. Пожалуй, у меня были бы совсем другие поступки, как-то иначе я бы что-то сделала. Как минимум, я бы поехала к нему. Но я узнала об этом, уже как факт. Я узнала не от людей, которые жили с ним, я просто, можно сказать, с друзьями за кофе узнала. При чем кто-то там кому-то где-то сказал. Я узнала, что он умер два года назад", — откровенно поделилась Атанасова.

Ольга Атанасова в сериале "Кадеты"

Актриса не сдержала слез, говоря об отце. Она призналась, несмотря на то, что они не были близки и долго не общались, тем не менее, она сожалеет, что они не успели пообщаться.

"У нас было много общих тем. Потому что он актер, та же профессия. Если подумать, мы могли бы разговаривать с ним часами, где-то я понимаю, что этого никогда не будет. Я не знаю, с какими мыслями он ушел. Я не знаю, думал ли он обо мне. Возможно, он тоже думал обо мне", — через слезы сказала Атанасова.

Ольга Атанасова не сдержала слез, говоря об отце

В то же время Ольга считает, что новая жена ее отца специально не рассказала ей о его смерти, потому что переживала, что актриса будет претендовать на его имущество.

"Эти меркантильны какие-то вещи, которые сделала эта женщина, которая была с ним... Я хочу с ней все же увидеться и спросить: "Неужели вы настолько любите деньги и для вас нет ничего святого". Есть одна квартира, в которой он жил с ней, это его квартира, конечно, он мог подарить ее мне... Я думаю, она останется ей, мне так кажется... Я бы не хотела отбирать там какое-то имущество, квартиры, судиться... Это вообще не обо мне... Просто сообщить, что твоего отца не стало...", — сказала Атанасова.

Отметим, что в свое время Анатолий Лукьяненко был известным украинским актером. Он снялся в таких фильмах, как "Без году неделя", "Отряд специального назначения", "Трудно быть богом", "История миссис Ивги", "Имитатор", "Дриан", "Проект Альфа" и многих других.

Анатолий Лукьяненко в фильме "Без году неделя"

Анатолий Лукьяненко в фильме "Женихи"

Анатолий Лукьяненко в фильме "Война на западном направлении"

Анатолий Лукьяненко в фильме "Осторожно! Красная ртуть!"

Лукьяненко был членом Национального союза кинематографистов Украины

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