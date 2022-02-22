Звезда сериала "Клон" без макияжа показала фигуру в бикини и шокировала фанатов

Звезда сериала "Клон" без макияжа показала фигуру в бикини и шокировала фанатов

Актриса поделилась пляжными фото.

Бразильская актриса, сыгравшая главную роль Жади в сериале "Клон", Джованна Антонелли снова ошарашила поклонников своей формой.

46-летняя знаменитость поделилась в фотоблоге новыми пляжными снимками. На кадрах звезда позировала без макияжа, одетая в яркое розовое бикини. Телеведущая продемонстрировала свою природную красоту и безупречную фигуру.

Джованна Антонелли в бикини / instagram.com/giovannaantonelli

Также Джованна позировала, лежа на камне.

Джованна Антонелли в бикини / instagram.com/giovannaantonelli

"Солнце, в котором я так нуждалась", – поделилась актриса.

Эта публикация собрала 174 тысячи лайков и почти две тысячи комментариев. Так, фолловеры были щедры на комплименты: "Восхищаюсь тобой", "Женщина, ставшая богиней", "Прекрасная и идеальная".

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