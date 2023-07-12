Звезда сериала "Когда мы дома" Константин Войтенко показал романтичные фото с новой девушкой на Говерле

Украинский актер, звезда сериала "Когда мы дома" Константин Войтенко показал, как проводит досуг со своей новой девушкой, дизайнером Наталией Каминской.

Так, пара имеет немало общих увлечений. В частности, влюбленным нравится экстремальный отдых. Как рассказал Войтенко на странице в Instagram, на днях они с Натальей покорили Говерлу.

Константин Войтенко с новой девушкой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Константин Войтенко с новой девушкой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Артист поделился атмосферными, живописными кадрами с похода, где они с любимой целуются, обнимаются и наслаждаются местными видами.

Константин Войтенко с новой девушкой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Константин Войтенко с новой девушкой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Константин Войтенко с новой девушкой / Фото: instagram.com/constantine.voytenco

Отметим, что о своих новых отношениях Константин Войтенко рассказал в конце апреля 2023 года. До этого актер состоял в браке с танцовщицей Валентиной Марининой в течение семи лет. Экс-влюбленные пытались спасти союз, но, к сожалению, успехом их усилия не увенчались. В октябре 2022 года супруги официально развелись. У них есть общая дочь, 6-летняя Эмилия.

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