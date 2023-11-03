Звезда сериала "Крепостная" вышла замуж после громкого скандала ее избранника с экс-женой

Украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и ленты "Гнездо горлицы" Наталья Васько призналась, что тайно вышла замуж.

Артистка заключила брак со своим возлюбленным Андреем Шестовым после восьми лет отношений. Тайная церемония прошла в начале 2023 года. Впрочем Васько не делилась публично этим событием, поскольку считает, что это не ко времени.

"Мы с Андреем расписались. Не рассказывали об этом, потому что считаю, что такое не ко времени. По моему мнению, сейчас весь акцент внимания должен быть воинам – их радостям и проблемам. Вся страна должна работать и думать исключительно о фронте. А видите, что у нас происходит? Свадьба на миллионы. Когда слышу такие истории, думаю, что я бы никогда не согласилась выступить на такого рода мероприятиях. Я даже свой день рождения не хочу праздновать. Исключительно в кругу семьи – все", – рассказала Васько в интервью oboz.ua

Наталья Васько с мужем / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Кроме свадьбы, влюбленные также обвенчались в городе Червоноград Львовской области. Сюда Васько вывезла маму с началом полномасштабного вторжения и вместе с ней находилась в городе.

Наталья Васько с мужем повенчались / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

Отметим, что Васько и Шестов давно хотели пожениться, впрочем, не могли этого сделать из-за конфликта Андрея с экс-супругой. Еще в 2020 году Наталья Васько рассказывала, что экс-жена Шестова обвиняет актрису в том, что она разрушила их семью. Мол, Шестов ушел к Наталье от нее. И поэтому не общается со своими детьми от экс-брака. Тогда же женщина обвиняла Шестова в том, что он не дает деньги на их детей. По словам Васько, тогда бывшая ее избранника даже писала друзьям артистки. Но, похоже, конфликт удалось уладить.

Наталья Васько / Фото: instagram.com/natalia_vasko_official

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