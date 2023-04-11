Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров метко высмеял путинистов и назвал Оскара Кучеру "безмозглым"

Актер прочитал саркастическое стихотворение, в котором сказал все, что думает о поклонниках кровавой политики путина.

Звезда сериала "Кухня", российский актер Дмитрий Назаров, который осудил войну в Украине, метко высмеял путинистов, которые поддерживают политику кремлевского диктатора путина.

На своем YouTube-канале артист разместил новый ролик, где прочел саркастический стих под названием "Агония". В частности, в поэзии Назаров высмеял путинистов, назвав их "людьми без совести, которые повсюду ищут измену". Тем временем путинский режим актер сравнил с "песочным домиком", который вскоре рухнет.

В саркастическом стихотворении "Агония" есть следующие строки: "Всех, кто решился с совестью расстаться, теряя уважение и честь, безвыходность попросит тихо сдаться или соврать, что выход где-то есть", "По всем ладошкам мыльные веревки и наколенники надеты под штаны, чтоб каяться и ползать всей тусовкой, укравшей шанс последний у страны", "Находите измену без измены, сосете палец, чтоб создать донос, хорошим людям ищите замену?".

Напоследок актер высказался о яром путинисте Оскаре Кучере, который на днях раскритиковал актера и его жену за антивоенную позицию. Назаров назвал своего экс-коллегу человеком без мозгов.

"И маленький постскриптум для Кучеры. Пора бы в вашем возрасте понятий — без мозга, такта, чести, чувства меры, меня не надо трогать, Оскар, бл*дь", — подытожил актер.

Напомним, Дмитрий Назаров с начала полномасштабной войны в своих саркастических стихах осудил российскую власть. Он пытался донести россиянам, что не стоит верить кремлевской пропаганде.

Тем временем актера и его жену Ольгу Васильеву уволили из театра имени Чехова, где, в частности, Назаров проработал 20 лет. Также артиста обвинили в "дискредитации" российской армии. Сейчас Назаров со своей женой находится за границей, хотя до увольнения из театра он оставался в стране-агрессоре России.

Читайте также: