Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров признался, как на самом деле Дмитрий Нагиев относится к войне РФ против Украины

Артист косвенно подтвердил, что его коллега выступает против кровавой политики Кремля.
Российский актер, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров косвенно подтвердил, что его коллега актер Дмитрий Нагиев выступает против кровавой политики путина.
В интервью журналистке Екатерине Гордеевой Назаров рассказал, что продолжает поддерживать связь с Нагиевым и иногда переписывается с ним. На вопрос ведущей, можно ли считать то, что Нагиев постит у себя в Instagram, протестом, Назаров прямого ответа не дал. Впрочем, с его слов стало понятно, что Нагиев, с которым артист до сих пор общается, поддерживает его позицию:
"Знаете, мне говорят: "Вам много актеров "Кухни" написало, поддержало?" Двое. Я не буду говорить кто, чтобы не навлечь на них провластный гнев. Все о себе все знают. И я теперь о них все знаю", — косвенно очертил Назаров позицию Нагиева.
Как известно, в середине января Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из московского театра имени А. П. Чехова, где он проработал 20 лет. Причиной увольнения стала открытая позиция Назарова против кровавой политики путина и полномасштабной войны в Украине.
Что касается Нагиева, то он открыто свою позицию ни разу не высказал. Впрочем, уже не раз актер постил красноречивые фото и видео в своем Instagram, с помощью которых давал понять, что он против войны в Украине. Кроме того, недавно Нагиев отказался вести российскую музыкальную премию. Фаны расценили видео с отказом Нагиева так, что артист не хочет участвовать в "пире во время чумы".
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