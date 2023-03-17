Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров признался, как на самом деле Дмитрий Нагиев относится к войне РФ против Украины

Российский актер, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров косвенно подтвердил, что его коллега актер Дмитрий Нагиев выступает против кровавой политики путина.

В интервью журналистке Екатерине Гордеевой Назаров рассказал, что продолжает поддерживать связь с Нагиевым и иногда переписывается с ним. На вопрос ведущей, можно ли считать то, что Нагиев постит у себя в Instagram, протестом, Назаров прямого ответа не дал. Впрочем, с его слов стало понятно, что Нагиев, с которым артист до сих пор общается, поддерживает его позицию:

Дмитрий Назаров

"Знаете, мне говорят: "Вам много актеров "Кухни" написало, поддержало?" Двое. Я не буду говорить кто, чтобы не навлечь на них провластный гнев. Все о себе все знают. И я теперь о них все знаю", — косвенно очертил Назаров позицию Нагиева.

Дмитрий Нагиев / Фото: instagram.com/nagiev.universal

Как известно, в середине января Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из московского театра имени А. П. Чехова, где он проработал 20 лет. Причиной увольнения стала открытая позиция Назарова против кровавой политики путина и полномасштабной войны в Украине.

Что касается Нагиева, то он открыто свою позицию ни разу не высказал. Впрочем, уже не раз актер постил красноречивые фото и видео в своем Instagram, с помощью которых давал понять, что он против войны в Украине. Кроме того, недавно Нагиев отказался вести российскую музыкальную премию. Фаны расценили видео с отказом Нагиева так, что артист не хочет участвовать в "пире во время чумы".

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