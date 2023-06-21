Артистка поделилась, что произошло с ее квартирой в центре столицы РФ и автомобилем.

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова призналась, что сделала со своим имуществом в России.

Знаменитость до полномасштабной войны жила и работала в России. Поэтому в стране у нее были квартира, автомобиль и многие другие ценные вещи. Как призналась Екатерина, кое-что она сумела вывезти. В частности, перегнала авто, некоторые вещи ей передавали друзья или высылали по почте, пока это еще было доступно.

"Машину я забрала, пылесос Dyson я забрала, кошек я забрала, одеяло я забрала. Я все перевозила через друзей, посылки еще были доступны", — рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Екатерина Кузнецова / Фото: instagram.com/katykino

Большинство вещей Кузнецова продали. По словам знаменитости, она ставила двойной ценник.

"Я начала все продавать за двойную сумму. Чайник, электросамокаты… Все говорят, что не продашь. А мне все равно. И я все продала", — поделилась актриса.

А вот квартира пока принадлежит Екатерине. Правда, артистка не собирается там жить, ведь в Россию она уже не вернется. Кузнецова не спешит продавать квартиру, ведь не хочет платить сумасшедшие налоги стране-агрессору с продажи жилья.

Екатерина Кузнецова / Фото: instagram.com/katykino

"Квартиру… я пока в ожидании. Я жду время, чтобы я не попала на большой процент налоговой. Конечно, я буду ее продавать", — поделилась знаменитость.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова рассказала, почему ссорится с гражданским мужем-россиянином из-за войны в Украине. Ссоры между влюбленными возникают из-за так называемых "хороших россиян".

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