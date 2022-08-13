Звезда сериала "Кухня" Катя Кузнецова рассказала, почему работала в РФ после 2014-го и о муже-россиянине

Так, Екатерина Кузнецова, родом из Киева, в Москве проживала последние 13 лет. Уже пять лет звезда сериала "Кухня" состоит в гражданском браке с российским бизнесменом по имени Максим.

Как рассказала Кузнецова в интервью Алине Доротюк, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, она с мужем находилась на острове Тенерифе, а ее родные – мама, папа и бабушка – в Киеве. Близкие артистки и дальше остаются в Украине, потому что не хотят выезжать, сама Катя – в Европе:

"Мой гражданский муж, мы вместе более пяти лет, когда мы только познакомились в 2017 году, он мне сказал: "Кате, я не хочу жить в России", хотя он россиянин. Я его тогда спросила почему, он ответил: "Я не могу жить в этой стране, где все так устроено. Где нет свободы". Это была его какая-то личная история. Мы готовились к тому, чтобы переехать, но мы не успели переехать", — объяснила Кузнецова и отметила, что муж разделяет ее позицию.

Екатерина Кузнецова с гражданским мужчиной

Она добавила, что квартиру 67 квадратных метров и машину, которая у нее осталась в Москве, она будет продавать. Звезда заявила, что с начала вторжения в россии не была и не приедет. Актриса отказалась от всех съемок в российских лентах и сериалах.

Екатерина Кузнецова в сериале "Кухня"

Также Кузнецова объяснила, почему после 2014 продолжила работать в России. Екатерина призналась, что ей стыдно, что она не покинула РФ после аннексии Крыма:

"Всем кажется, что я уехала жить в Россию исключительно за лучшей жизнью и творческим ростом. На самом деле это не так. Это моя личная драма, личная трагедия. Я уехала из-за того, что в 2009 году, работая на одном телеканале, снимаясь в крошечных сериалах, я поняла, что я не нужна своей стране. Это моя личная драма, трагедия. Я не понимала масштаба, насколько это серьезно и какими будут последствия. Я не думала об этом. У меня было столько работы. А я к работе голодна. У меня были контракты, я понимала, что не могу подводить людей. В последний раз я была в Крыму в 2008-м. Меня неоднократно пытались прогнуть. Но я говорила, что сниматься там не буду", — сказала Кузнецова.

Екатерина Кузнецова в ленте "Бешеная свадьба"

Она подчеркнула, что для нее так же было принципиально "не сниматься с подонком Охлобыстиным". "Я знаю, что это непрофессионально, но когда я увидела, что он говорил об Украине, я сказала, что не войду с ним в кадр", — добавила артистка.

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