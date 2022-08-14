Звезда сериала "Кухня" Кузнецова прокомментировала, почему Паперная и Безрук остались в России

Украинская актриса Екатерина Кузнецова прокомментировала, почему ее коллеги, украинские актрисы, в частности, Галина Безрук и Антонина Паперная, остались в России.

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная своими ролями в сериалах "Кухня", "Анка из Молдаванки" и фильме "Бешеная свадьба-2" Екатерина Кузнецова последние 13 лет жила и работала в России.

Когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, Кузнецова находилась на острове Тенерифе. После начала войны Кузнецова больше в РФ не приезжала и отказалась от ролей во всех русских лентах.

В интервью Алине Доротюк Екатерина прокомментировала, почему другие украинские актрисы, проживавшие в Москве не поступили так же – не уехали из России и молчат о нападении РФ на Украину. В частности, в России остались звезда сериала "Домик на счастье" Галина Безрук и дочь Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная:

"Я придерживаюсь такой позиции, что кто я такая, чтобы осуждать. Каждая история индивидуальна. Я сделала так. Мы знаем примеры и других украинских актеров, которые, находясь в момент войны в России и Москве, смогли за какой-то короткий период времени уехать. Не без каких-то там проблем с законом, но они выбрались. Это личная позиция каждого человека. Это нужно копаться в каждой семье. Возможно, есть такой раскол. Она - против войны, а муж - за эту "спецоперацию", — считает Кузнецова.

Тоня Паперная и Екатерина Кузнецова / Фото: instagram.com/katykino

Кроме того, Екатерина подчеркнула, что не понимает фразы "братский народ" и заметила, что ничего братского между украинцами и выходцами бывшего Советского Союза нет:

"Я проживала в России. Конечно, у меня была своя диаспора, мои ближайшие подружки – они украинки, я была как в своей тарелке, но очень вижу разницу менталитетов", — объяснила артистка.

Напомним, ранее Екатерина Кузнецова призналась, почему не покинула РФ после 2014 года и рассказала об отношениях в браке с российским бизнесменом.

Читайте также: