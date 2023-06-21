Звезда сериала "Кухня" Кузнецова рассказала о ссорах с мужем-россиянином из-за войны в Украине

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, известная по роли в сериале "Кухня", рассказала о ссорах с гражданским мужем-россиянином, бизнесменом Максимом.

Знаменитость поделилась, что недоразумения у нее с возлюбленным возникают. Причиной этого становятся так называемые "хорошие россияне", которые не поддерживают развязанную Россией войну в Украине. Екатерина убеждена, что таких нет. Однако гражданский супруг Кузнецовой с ней не соглашается.

Екатерина Кузнецова с гражданским мужем / Фото: instagram.com/katykino

"У нас ссоры с ним бывают из-за этого. Конечно, бывают. У нас даже сейчас происходят стычки из-за того, что у него там есть какие-то друзья. И он говорит: "Ой, там тот поехал туда". А я говорю: "Ну разумеется, сейчас там будет отсиживаться. Все хотят изменить режим, но где-то наблюдать со стороны". Меня это бесит, и мы с ним начинаем из-за этого ссориться", — рассказала актриса в интервью Славе Демину.

Знаменитость подчеркнула, что обычно бойфренд извиняется, ведь понимает, почему у его возлюбленной такое отношение к россиянам.

"Он всегда извиняется и говорит, что меня понимает", — поделилась знаменитость.

Екатерина Кузнецова с гражданским мужем

Екатерина подчеркнула, что ее гражданский муж еще в 2017 году понимал, что происходит в его стране. Он планировал задолго до начала полномасштабной войны в Украине уехать из РФ, однако актриса была против, ведь должна была там работать.

"Он с 2017 года был шокирован всем происходящим там. Если бы я не сказала, что у меня работа, мы бы, наверное, там и не жили. Но у меня была работа, контракты и я хотела быть реализованной", — рассказала знаменитость.

Между тем в украинской актрисы Екатерины Кистень другое мнение по поводу "хороших россиян". Артистка, которая живет в Швеции, не имеет ничего против людей с российским паспортом, которые выехали из РФ и не поддерживают войну в Украине.

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