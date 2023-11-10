Звезда сериала "Кухня" Кузнецова разнесла предательницу Байрак: "Она нездоровый человек"

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня " Екатерина Кузнецова, муж-россиянин которой получает украинское гражданство, разнесла режиссера-предательницу Оксану Байрак.

По словам артистки, она всегда считала Байрак "не умной женщиной". В частности, Кузнецову возмущали высказывания режиссера в поддержку РФ, ее неоднозначная позиция с началом полномасштабной войны:

"Я всегда считала ее не очень умной женщиной. Я даже не знаю как это комментировать. Ну, глядя на нее, какие она вызывает чувства? Она нездоровый человек. Выставлять тот контент, который она выставляла… Я не удивлена, что она так поступила. Многие мне говорили: "Ты видела?" Я говорю: "Вы реально думали, что будет как-то иначе?" Так как вырисовывалась ее позиция довольно неоднозначно, я это видела. Как она пела песни российским актерам… Для меня это логично, что она там", – прокомментировала Кузнецова в интервью Алине Доротюк.

Оксана Байрак в России снимает сериал

Напомним, что летом 2023 года Оксана Байрак сбежала из Украины в Россию. Еще до начала полномасштабного вторжения режиссер-предательница пела хвалебные оды российскому диктатору Путину. Сейчас же предательница под новым именем снимает сериал с российскими актерами для пропагандистского канала.

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