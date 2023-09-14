Звезда сериала "Кухня" Назаров метко поставил на место россиян, призывающих его поддержать войну

Звезда сериала "Кухня", российский актер Дмитрий Назаров, который осудил войну в Украине, метко поставил на место так называемых z-патриотов.

Артист прочитал новое сатирическое стихотворение, в котором выразил свою позицию. В частности, актер намекнул, что ему советуют изменить отношение к войне и поддержать вторжение России в Украину. В стихотворении Назаров дал понять, что таким образом его хотят "держать на крючке" и использовать в целях пропаганды: "Мне говорят, конечно, возвращайся. Сиди на дачи тихо, старичок. Будь нем, как рыба, реже улыбайся. Не забывай, губе твоей крючок".

Назаров в своем стихотворении дал понять, что не собирается поддерживать российское вторжение в независимую страну, а также захватническую политику нынешней власти РФ: "Покайся, встань на гордые колени. Стремясь у власти туфли облизать. Прости всех тех, кто предал твое мнение. И не забудь друзей своих предать. Пожил в грязи и нищем унижении. Восславь войну, простите, СВО".

Отметим, Дмитрий Назаров в начале полномасштабной войны осудил захватническую политику российских властей. Актер это демонстрировал в своих сатирических стихах. За свою позицию Назаров поплатился тем, что его уволили из театра, где он проработал 20 лет. Наконец, актер принял решение покинуть РФ и уехал за границу.

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