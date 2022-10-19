Звезда сериала "Кухня" Назаров выступил против войны в Украине и устроил словесный бой с Соловьевым

Знаменитый российский актер, известный многим по роли шеф-повара Виктора Баринова в сериале "Кухня" Дмитрий Назаров, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину открыто осуждает действия России.

Актер в своих стихах и песнях откровенно критикует кровавый режим Путина и поддерживает Украину. Об этом говорилось в эфире канала "FREEДОМ".

Кроме того, что Назаров осуждает действия России, он также призывает людей не верить в кремлевскую пропаганду. Сейчас актер находится в Москве, где пытается объяснить россиянам, что происходит.

Впрочем, на словесном поле сражения с Назаровым воюет кремлевский пропагандист Владимир Соловьев.

"Он говорил, что я должен покинуть театр и прекратить тратить бюджетные средства родины. Ну, во-первых все последние фильмы, которые достаточно хорошо были оплачены, равно какая реклама, к бюджетным средствам не имеет никакого отношения. А что касается театра, где я получаю из всех моих доходов самую маленькую зарплату, я, в общем-то, делаю кассу", — прокомментировал Назаров.

Также артист поделился, что впервые он столкнулся с хейтом, ноги которого растут из Кремля.

"За деньги, бесплатно ли они все это делают одинаково. А может, это делает машина. Потому что бывали случаи, когда я вступал в переписку с кем-то и говорил: "Вы уверены, что вот так можно меня обзывать? Вы вроде младше меня будете". И тут человек отвечает: "Извините, это кто-то воспользовался моим аккаунтом", — поделился актер.

Назаров уверяет, что зрители поддерживают гражданскую позицию его и его коллег, выступающих против войны:

"Практически все спектакли начали звучать иначе. Сразу после 24 февраля "Вальпургиева ночь" начала по-другому восприниматься зрителями. Судя по реакции зала, скорее, большинство с нами", — выразил мнение Назаров.

Напомним, что Дмитрий Назаров еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осуждал российскую власть. Так, накануне 9 мая прошлого года актер выпустил стихотворение, в котором подверг критике празднование 9 мая в России, назвав его "парадом бессилия".

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