Звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай открывает собственное дело: "Все мечты разбились в секунду"

Как рассказал звезда сериалов "Дом Бобринских", "Моя любимая Страшко" и победитель "Танцев со звездами" Артур Логай, из-за полномасштабной войны в Украине все его мечты разбились в секунду.

Поэтому он вместе с женой Евгенией, которая является блогером и художницей, начали думать, как быть дальше. Ведь их профессии прибыли не приносят:

"Блог Жени сейчас работает только на пользу людям, которые на него подписаны и это, конечно, очень хорошо, что людям есть польза и утешение. А вот моя карьера не то, что встала на паузу, а просто заморожена минимум на год..." – отметил Логай.

Артур Логай с женой / Фото: instagram.com/logai.arthur

Поэтому супруги решили начать собственное дело.

"Поэтому мы решили собрать все, что у нас было и начать свое, пока маленькое, но свое дело. Последние несколько месяцев мы работали над разработкой своего бренда. Но мы не хотели просто бренд, нам нужен был смысл, который он будет нести"., – объяснил актер.

Занялся боксом: Артур Логай рассказал, что помогло восстановиться во время войны

Впрочем, пока артист держит в секрете, что именно они с женой придумали, и совсем скоро обещал рассказать о своем деле:

"Мы искали символ, который бы напоминал нам кто мы, кого любим и что ценим в нашей жизни. Нам кажется, мы нашли и сделали этот символ. И сейчас мы на финишной прямой. Уже завтра мы покажем то, что будет вас радовать, вдохновлять и напоминать, что вы не сами", — заинтриговал Логай.

Артур Логай с женой / Фото: instagram.com/logai.arthur

Читайте также: