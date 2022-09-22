Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Поплавская рассказала, где находится сейчас и чем занимается

Украинская актриса, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Ирина Поплавская рассказала о стрессе во время войны и поддерживает ли контакт с коллегами по сериалу.

Звезда сериала " Моя улюблена Страшко" Ирина Поплавская дала интервью программе ЖВЛ и рассказала, где находится сейчас, и как поддерживает связь со своими коллегами.

С ведущим Никитой Добрыниным актриса общалась из Германии, где проживает последние полгода:

"Мне очень страшно было, но я никак не могла уговорить маму поехать тоже. А потом, когда начали бомбить атомную электростанцию в Энергодаре, вот тогда меня очень сильно накрыло. Это было во второй раз, когда я после войны плакала. Впервые было в первый день войны. Мы выбрали Германию, потому что здесь у меня живет тетя уже 12 лет. Это на севере Германии. А потом я увидела, что в Берлине есть разные проекты для украинских актеров, то есть, пытаются поддерживать, делать что-то о войне. И я поехала в Берлин".

Поплавская вместе с несколькими украинскими коллегами играла в спектакле о войне в Украине, которую поставил режиссер из Германии. Также актриса рассказала, что продолжает поддерживать связь с актерами сериала "Моя улюблена Страшко", а с Александром Соколовым ей даже удалось увидеться.

"Они были на гастролях со спектаклем "Плохие дороги". Я была просто супер счастлива его видеть. Мы общаемся".

Она радуется, что именно в Берлине тоже находятся некоторые ее друзья. Рядом с ними известная украинка не чувствует себя такой одинокой:

"Это очень поддерживает. Я поняла, если бы у меня не было возможности с кем-то увидеться, поговорить на родном своем языке, было бы очень тяжело. И это тоже не дает сойти с ума".

Но Ирина не скрывает – иногда эмоционально ей бывает очень тяжело:

"Было время, когда я была в очень депрессивном состоянии. И была очень уязвимой. Даже обращалась к психологу, но сейчас уже как-то немного легче", — призналась актриса.

После победы Поплавская хотела бы возвратиться домой. А пока же пытается держаться и строить жизнь вдали от родительского дома.

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