Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" призналась, что в школе ее травили из-за изменения голоса

Также в юности подруга артистки высмеяла ее желание стать актрисой.

Уже сегодня в 20:45 на телеканале 1+1 стартует долгожданная премьера украиноязычного сериала "Моя улюблена Страшко".

Зрителей ожидает украинская адаптация культовой колумбийской истории "Ugly Betty", известной на весь мир. Однако украинская версия сериала будет отличаться от оригинального формата. Она отразит реалии современной жизни украинцев в большом городе, их проблемы и вызовы.

Саундтреком к сериалу стала песня "Красива серцем" от группы KAZKA, которая предоставила название флешмоба в социальных сетях. Сегодня коллектив представил второй саундтрек к сериалу под названием "Цілувати тебе". Новый клип содержит кадры из сериала "Моя улюблена Страшко" и рассказывает об истории главной героини.

Кроме того, в продолжении флешмоба #красивасерцем команда 1+1 подготовила эксклюзивные интервью с шестью звездами: MELOVIN, Андре Тан, Анна Ризатдинова, Стася Ровинская, Вера Кекелия и звезда сериала "Моя улюблена Страшко" Ирина Поплавская.

Ирина Поплавская рассказала, что впервые столкнулась с буллингом в школе во время мутации ее голоса. Сверстники часто спрашивали Ирину, что у нее с голосом и постоянно смеялись по этому поводу.

"Я не понимала, что происходит. Дошло до того, что в незнакомых компаниях я начала просто молчать, лишний раз не открывать рот, чтобы не слышать этого. Одно дело, когда просто спрашивают, это все равно неприятно, а другое дело — когда это начинают кривлять, издеваться, смеяться ... И это было со мной долго", — отметила Поплавская.

Кроме того, Ирина вспомнила, что в 15 лет разговаривала с подругой о выборе будущей профессии и поделилась, что мечтает быть актрисой. А в ответ услышала, что у нее нет никакого таланта и способностей, чтобы получить такое образование. После этих слов Поплавская даже усомнилась в своем выборе. Возможно из-за этого актриса вступила в вуз по специальности пищевые технологии, однако впоследствии все же вернулась к актерству. Поплавская уверена, что тот буллинг закалил ее как личность.

Ведущую инфотеймент-шоу "Твой День" и многодетную маму Стасю Ровинскую также не обошел буллинг в жизни. В флешмобе #Красивасерцем она рассказала, что из известных родителей ей все время нужно доказывать окружающим, что она талантлива.

Стася Ровинский / пресс-служба канала "1+1"

В театральном вузе преподаватели называли Ровинскую "неталантливой", а родители были сильнейшими критиками. Но с годами Стасе удалось добиться успеха и совмещать работу и семью.

Не обошел стороной буллинг и популярного дизайнера Андре Тана. В своем откровенном видео он признался: Андре два года скрывал от всех, что ходит на курсы кройки и шитья, ведь родители не разделяли его увлечение профессией дизайнера. Сверстники дали ему прозвище "швея Мария", а спустя годы столичные дизайнеры называли его дизайнером-однодневкой. Однако такие слова не остановили Тана на пути к своей мечте.

Андре Тан / пресс-служба канала "1+1"

"Очень часто кажется, что весь мир против тебя. Но в процессе, оглядываясь назад, ты поймешь, что все это сформировало тебя как личность", — отметил Андре Тан.

К флешмобу #Красивасерцем в соцсетях может присоединиться любой желающий. Кроме того, в Instagram существует дневник главной героини Насти Глушко под названием ya_ne_strashko, где можно прочитать посты от героини, жизненные истории звезд и советы психологов о различных жизненных ситуациях.

Если вы сталкиваетесь с проявлениями насилия, позвоните на Национальную горячую линию для детей и молодежи по телефону 116 111 с мобильного или 0800500225 со стационарного. Или по телефону 15-47 в государственную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку