Звезда сериала "Моя улюблена Страшно" Артур Логай признался, что у него есть внебрачный сын

Актер сделал откровенное признание в эфире "Танцев со звездами".
Звезда сериала "Моя любимая Страшно" и участник шоу "Танцы со звездами" Артур Логай в эфире шоу поделился своим секретом.
Так, знаменитость признался, что у него есть внебрачный сын. Шесть лет назад актер познакомился с девушкой по имени Оксана на вокальном проекте. Там бывшая возлюбленная работала, а Артур — участвовал.
"Все очень быстро развивалось, мы стали жить вместе. Мы не собирались жениться, но в какой-то момент, когда люди живут вместе, занимаются любовью, у них появляется ребенок. Мы назвали его Герман, он очень классный", — поделился Логай.
Сейчас Артур в браке и воспитывает сына, которому 2,5 года. Актер убежден, что какие бы обстоятельства не были в жизни взрослых, ребенок всегда должен чувствовать, что его любят и что он важен для обоих родителей.
В четвертом эфире Логай и его партнерша Анна Карелина в своем номере удивили необычным сочетанием музыки и танца. Пара исполнила зажигательный джайв под хит Верки Сердючки.
После выступления зрители в зале скандировали "Браво". Впрочем, судьи указали на некоторые ошибки актера. В частности, Екатерина Кухар пожелала Артуру заняться стретчингом.
Баллы пары за выступление — 30.
Напомним, в эфире "Танцев" MELOVIN признался, когда у него был первый секс. Артист не спешил начинать половую жизнь.