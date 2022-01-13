Звезда сериала "Не родись красивой" Красилов изменился до неузнаваемости

Артист заметно поправился и отрастил бороду.
Российский актер Петр Красилов, известный многим по игре в сериалах "Не родись красивой" и "Бедная Настя", шокировал изменениями во внешности.
44-летний артист заметно поправился и отрастил бороду. В нем трудно узнать красавчика-ловеласа Романа Малиновского из "Не родись красивой". На днях Красилов стал гостем программы "Мой герой", где и появился в новом виде.
На вопрос ведущей, почему он перестал сниматься, Красилов ответил, что перестали приглашать. По мнению артиста, это связано с его набором веса:
"Пять лет назад я был одним, сейчас я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным. Меня лично не пугает переход из одного амплуа в другое. Мне наоборот это интереснее как человеку, который занимается такой тяжелой профессией как актерская. Стереотипы, они все равно есть. Меня видят таким, как в "Не родись красивой" или в "Бедной Насте", — объяснил Красилов.
Что повлияло на его вес, ведущий не рассказал. Поклонники предположили, что, возможно, это связано со стрессом после развода с женой. Как известно, в июне 2021-го года Красилов объявил о разрыве с актрисой Ириной Шебеко. С ней он был вместе 16 лет.
Другие же фанаты считают, что так измениться Красилов мог из-за проблем со здоровьем.
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