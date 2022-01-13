Звезда сериала "Не родись красивой" Красилов изменился до неузнаваемости

Артист заметно поправился и отрастил бороду.

Российский актер Петр Красилов, известный многим по игре в сериалах "Не родись красивой" и "Бедная Настя", шокировал изменениями во внешности.

44-летний артист заметно поправился и отрастил бороду. В нем трудно узнать красавчика-ловеласа Романа Малиновского из "Не родись красивой". На днях Красилов стал гостем программы "Мой герой", где и появился в новом виде.

Петр Красилов сейчас

Петр Красилов сейчас

На вопрос ведущей, почему он перестал сниматься, Красилов ответил, что перестали приглашать. По мнению артиста, это связано с его набором веса:

Петр Красилов в сериале "Бедная Настя"

"Пять лет назад я был одним, сейчас я совсем другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня тем маленьким мальчиком, стройным. Меня лично не пугает переход из одного амплуа в другое. Мне наоборот это интереснее как человеку, который занимается такой тяжелой профессией как актерская. Стереотипы, они все равно есть. Меня видят таким, как в "Не родись красивой" или в "Бедной Насте", — объяснил Красилов.

Петр Красилов в сериале "Бедная Настя"

Петр Красилов сейчас

Петр Красилов (справа) в сериале "Не родись красивой"

Что повлияло на его вес, ведущий не рассказал. Поклонники предположили, что, возможно, это связано со стрессом после развода с женой. Как известно, в июне 2021-го года Красилов объявил о разрыве с актрисой Ириной Шебеко. С ней он был вместе 16 лет.

Другие же фанаты считают, что так измениться Красилов мог из-за проблем со здоровьем.

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