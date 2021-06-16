Звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов разошелся с женой после 16 лет брака

Для актера это уже второй развод.

Российский актер Петр Красилов, известный многим по игре в сериалах "Не родись красивой" и "Бедная Настя", ошеломил фанатов новостью о разводе.

Так, 44-летний Красилов был женат на русской актрисе Ирине Шебеко в течение 16 лет. Пара поженилась в 2005 году. Через год у супругов родилась дочь Александра.

Актер рассказал, что три года назад его жена вместе с дочкой переехали в США. Там Ирина мечтала выучиться на фотографа. Петр признался, что невероятно скучает по родным и видится с ними крайне редко. Тогда и начались распространяться сплетни о напряженных отношениях пары. Однако знаменитость до последнего отрицал слухи, пишет Star Hit.

Добавим, в этом году это уже не первый звездный развод. Так, недавно фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук объявил о разрыве отношений с Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет.

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