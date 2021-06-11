Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова сильно поправилась и отрезала волосы

Артистка несколько изменилась.
Звезда сериала "Не родись красивой", российская актриса Нелли Уварова ошеломила поклонников своим внешним видом.
На днях артистка, которая в последнее время довольно редко появляется на публике, стала гостьей программы "Вечерний Ургант". На съемку знаменитость пришла в платье нежно-зеленого цвета довольно широкого фасона. Фанаты решили, что Уварова или беременна, или за это время очень сильно поправилась.
Кроме того изменилась и прическа актрисы. Нелли покрасила волосы в пепельный блонд и отрезала длинные волосы. Поклонники так оценили внешний вид звезды:
- Мда, изменилась сильно Уварова
- Ого, Нелли разнесло
- Нелли Уварову не узнать сейчас. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева
- Уварова поправилась, не узнать
Напомним, что знаменитость Нелли Уваровой принесла роль в фильме "Не родись красивой", где она сыграла Екатерину Пушкареву. Отметим, что телеканал "1+1" работает над драмеди "Моя любимая Страшко", что является адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty, а в РФ сериал выходил под названием "Не родись красивой".