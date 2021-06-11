Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова сильно поправилась и отрезала волосы

Артистка несколько изменилась.

Звезда сериала "Не родись красивой", российская актриса Нелли Уварова ошеломила поклонников своим внешним видом.

На днях артистка, которая в последнее время довольно редко появляется на публике, стала гостьей программы "Вечерний Ургант". На съемку знаменитость пришла в платье нежно-зеленого цвета довольно широкого фасона. Фанаты решили, что Уварова или беременна, или за это время очень сильно поправилась.

instagram.com/vecherniy_urgant

Кроме того изменилась и прическа актрисы. Нелли покрасила волосы в пепельный блонд и отрезала длинные волосы. Поклонники так оценили внешний вид звезды:

Мда, изменилась сильно Уварова

Ого, Нелли разнесло

Нелли Уварову не узнать сейчас. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева

Уварова поправилась, не узнать

Нелли Уварова в образе Екатерины Пушкаревой / kino-teatr.ru

Напомним, что знаменитость Нелли Уваровой принесла роль в фильме "Не родись красивой", где она сыграла Екатерину Пушкареву. Отметим, что телеканал "1+1" работает над драмеди "Моя любимая Страшко", что является адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty, а в РФ сериал выходил под названием "Не родись красивой".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку