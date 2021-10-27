Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова впервые призналась, что потеряла ребенка

Артистка могла стать многодетной матерью.

Звезда сериала "Не родись красивой", российская актриса Нелли Уварова впервые рассказала о трагедии в своей жизни.

Сразу после того, как актриса родила дочь Ию, звезда забеременела во второй раз. Однако ребенка не удалось сохранить. У актрисы произошел выкидыш. Звезда тяжело переживала трагедию. Поэтому когда она снова забеременела, Нелли очень боялась за малыша.

Нелли Уварова / скриншот с видео

"Мой мозг отказывался верить во вторую беременность. Было страшно, потому что между первым и вторым ребенком была потеря. Я так боялась... Ребенок? Господи, спасибо! Я до последнего дня делала вид, что не беременна", — поделилась актриса в YouTube- шоу "Скажи Гордеевой".

К слову, Уварова не знает, что посоветовать женщинам, у которых произошла подобная трагедия. Она говорит, что каждый переживает это по-своему. Нелли же после выкидыша начала носить темные вещи.

"Никакие ставки не сработают, нужно просто искать точку опоры. Но у каждого она находится в самых неожиданных местах: в работе, в близком человеке, в себе... Иногда полезно остановиться и послушать себя, мир... Все меняется, ты видишь все другими цветами... Я ношу темное – это пока моя воля", – говорит Нелли.

Нелли Уварова с детьми / скриншот с видео

Заметим, актриса воспитывает двоих детей: дочь Ию и сына Игнатия. Она родила их в браке с актером Александром Гришиным.

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