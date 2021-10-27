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Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова впервые призналась, что потеряла ребенка

Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова впервые призналась, что потеряла ребенка

Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова впервые призналась, что потеряла ребенка

Нелли Уварова / скриншот с видео

Артистка могла стать многодетной матерью.

Звезда сериала "Не родись красивой", российская актриса Нелли Уварова впервые рассказала о трагедии в своей жизни.

Сразу после того, как актриса родила дочь Ию, звезда забеременела во второй раз. Однако ребенка не удалось сохранить. У актрисы произошел выкидыш. Звезда тяжело переживала трагедию. Поэтому когда она снова забеременела, Нелли очень боялась за малыша.

Нелли Уварова / © скриншот с видео
Нелли Уварова / скриншот с видео

"Мой мозг отказывался верить во вторую беременность. Было страшно, потому что между первым и вторым ребенком была потеря. Я так боялась... Ребенок? Господи, спасибо! Я до последнего дня делала вид, что не беременна", — поделилась актриса в YouTube- шоу "Скажи Гордеевой".

К слову, Уварова не знает, что посоветовать женщинам, у которых произошла подобная трагедия. Она говорит, что каждый переживает это по-своему. Нелли же после выкидыша начала носить темные вещи.

"Никакие ставки не сработают, нужно просто искать точку опоры. Но у каждого она находится в самых неожиданных местах: в работе, в близком человеке, в себе... Иногда полезно остановиться и послушать себя, мир... Все меняется, ты видишь все другими цветами... Я ношу темное – это пока моя воля", – говорит Нелли.

Нелли Уварова с детьми / © скриншот с видео
Нелли Уварова с детьми / скриншот с видео

Заметим, актриса воспитывает двоих детей: дочь Ию и сына Игнатия. Она родила их в браке с актером Александром Гришиным.

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