Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Читанак под завалами в Турции потерял маму

Женщина еще 6 февраля оказалась под завалами.

Мама известного турецкого актера, звезды сериала "Постучись в мою дверь" Чагры Читанака погибла под завалами в Турции.

Об этом 14 февраля в Twitter сообщила супруга знаменитости, актриса Башак Гюмюлджинелиоглу.

"Мы потеряли нашу маму, Невбер Юрдал Читанак", – написала Башак.

Мама Чагры Читанака / Фото: Фото из социальных сетей

Отметим, 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое забрало жизни более 36 тысяч человек. Чагры Читанак 7 февраля сообщил, что дом, где жила его мама, полностью разрушен, а сама женщина находится под завалами. Родного человека пытались спасти, однако напрасно.

Родные турецкой актрисы Мелиссы Аслы Памук, которая известна благодаря ролям в сериалах "Новая жизнь" и "Черная любовь", тоже были под завалами. К счастью, тетю и бабушку артистки удалось спасти.

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