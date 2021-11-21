Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Бокланов с женой показали свои кольца

Драгоценные украшения обошлись супругам в тысячу долларов.

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", и актриса Анастасия Цимбалару рассказали о своей свадьбе.

Пара откладывала торжественное событие с 2018 года — то из-за работы, то из-за карантина и наконец дошла до ЗАГСа в свободный от съемок день, говорится в "Светской жизни".

Это был настоящий свадебный переполох. Праздник влюбленные организовали всего за день. Пригодились актерские связи.

"В ночь перед этим у нас ничего не было. То есть завтра утром мы расписываемся, мы венчаемся, у Гриши нет костюма, у нас не было колец, у нас не было видеографа, ресторана", — вспомнила Анастасия.

В конце концов, влюбленные организовали очень камерную свадьбу, на которой присутствовали только родственники и близкие.

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За день до свадьбы Цимбалару за тысячу долларов приобрела платье мечты, которое присмотрела еще три года назад:

"Я пишу магазину: "Здравствуйте, я здесь три года назад видела у вас платье, хочу его заказать". Мне говорят: "Девушка, его уже нет". Я начала писать по сети этих салонов. Один салон в Мукачево ответил мне, что может заказать это платье", – вспомнила артистка.

Что касается колец, то актерским супругам украшения обошлись в тысячу долларов.

Свадьба Григория Бакланова и Анастасии Цимбалара / instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Это серебро и красное золото. А красное, потому что мы специально просили, чтобы оно совпадало с кольцом для помолвки", — рассказали молодые супруги.

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