Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом

Украинская актриса Антонина Хижняк откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом, актером Александром Боднаром.

После развода артистка стала встречаться со своим коллегой по сцене. Они уже два года, а их роман начался неожиданно. Парочка поняла, что любит друг друга во время съемок в одном проекте.

В общем, летом Антонина и Александр начали встречаться, а осенью уже жили вместе. Да и сын Хижняк от прежнего брака с радостью принял любимого мамы.

Антонина Хижняк с бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

И все же парочка не спешит узаконивать их отношения. Анна объяснила, что с одной стороны ей бы хотелось стать женой Александра, а с другой – она боится, что история, которая у нее случилась с экс-мужем, может повториться.

"С одной стороны, да, думала (ред. – о браке). И я очень ясно представляю с ним будущее. С Сашей это абсолютно возможно, потому что он прекрасный человек, и я понимаю, что с такими моими тараканами, Господи, он меня не просто терпит, но и любит! И он очень классный человек, а с другой стороны эти опасения после развода: "А не наступлю ли я опять на те же грабли?". Но, может, это какой-то фатализм во мне говорит, потому что они совсем разные люди. Потому оснований считать, что будет так же. Ну, не будет так же, потому что это люди разные. И самое главное, чему научил меня Саша и вселил в меня веру именно в работе над отношениями, что работа над отношениями — она возможна ", – поделилась актриса в интервью шоу "Як ти?".

Антонина Хижняк с бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Сам Александр говорит, что не хочет узаконивать их с Анной отношения во время войны, не знает, что подготовит для него завтрашний день.

Но с одной стороны, все понимаю. С другой – война может затянуться еще на год-два. Поженимся мы, а потом, не дай Бог, меня не станет, она останется вдовой. Зачем мне с ней такое делать", – отметил Александр.

Антонина Хижняк с бойфрендом / Фото: instagram.com/tonya_actress

Отметим, между тем другие знаменитости не побоялись жениться во время войны. Блогерша Саша Бо вышла замуж. Избранником звезды стал стоматолог Платон Тарнавский.

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