Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк призналась, почему была вынуждена отдать 5-летнего сына отцу

Артистка призналась, что во время войны была вынуждена расстаться с 5-летним сыном Максимом.

Украинская актриса, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк призналась, что во время полномасштабной войны ей пришлось на три недели расстаться с 5-летним сыном Максимом.

Артиста была вынуждена отправить мальчика в эвакуацию с его отцом в Тернополь, говорится в "ЖВЛ". Антонина призналась, что 5-летний сын буквально за первый месяц войны моментально повзрослел.

"Просто я понимала, что я ехать не хочу, но и ребенка с собой оставлять в заложниках тоже я не могу. Я приезжаю, там как раз включается сирена, и он так: "Ах, снова сирена, когда уже Путин сдохнет!". Я так: "Хорошо Тернополь так, воспитывает". Знает, что Россия враг. Знает, чего сирены, потому что летят ракеты. И знает откуда. Он не знает, "откуда готовилось нападение", но это такое", — сказала Хижняк.

"Хочу, чтобы у каждого украинца дома был флаг" - Антонина Хижняк

Сейчас Антонина и ее возлюбленный, тоже актер, Александр Боднар находятся в Киеве. И хотя по факту пара безработная и живет на сбережения, но и в этих условиях находят, как помогать украинцам. Тоня продала на благотворительном аукционе платье из Кайдашей почти за 10 тысяч, и участвовала в благотворительных завтраках и тренировках с актерами. А еще – пара регулярно сдает кровь. Александр – донор с многолетним стажем.

Напомним, ранее звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом. После развода артистка начала встречаться со своим коллегой по сцене Александром Боднаром.

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