Звезда сериала "Поймать Кайдаша" получила награду от президента и растрогала заявлением

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк удостоилась почетного звания Заслуженной артистки Украины.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Так, награду Хижняк получила 13 сентября в День украинского кино. Звезда поделилась радостной новостью в Instagram, показав награду своим поклонникам. Для артистки это стало огромным профессиональным достижением, которое она трогательно посвятила украинским защитникам и защитницам, в том числе и коллегам, которые служат.

"Я очень благодарна за такую награду. Но считаю, что она принадлежит не только мне. Я думаю о тех моих коллегах, кто сейчас на фронте. О тех, кого мы уже никогда не увидим на съемочной площадке. Их жертва — это цена нашей свободы и возможности творить", — написала актриса.

Антонина Хижняк получила звание Заслуженной артистки Украины / © instagram.com/tonya_actress

Антонина также поблагодарила семью, преподавателей и зрителей, которые поддерживают ее творчество на протяжении всей карьеры. По словам актрисы, полученное звание — это не только большая честь, но и огромная ответственность.

"Спасибо своей семье, вы — моя опора. Спасибо моим учителям, коллегам, с которыми прошли воду, огонь и медные трубы. Спасибо всему народу Украины, всем зрителям, потому что без вас "кино не будет!". Так же, как не будет его без наших воинов. Это большая ответственность, хочется работать еще добросовестнее, оправдывая ваше доверие! Слава Украине!" — добавила Хижняк.

Награда Антонины Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

В комментариях звезды искренне поздравили коллегу с таким весомым этапом в карьере:

"Тоня, это очень и очень по делу! Не зря мерзнешь зимой и потеешь летом!" — Евгений Янович

"Тонюсик, солнышко, искренние поздравления! Гордимся!" — Ольга Сумская

"Боже, Тоничка, поздравляю! Как никто заслуженно!" — Наталка Денисенко

Отметим, Антонина Хижняк больше всего известна по роли Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Кроме того, она снималась в фильмах "Когда ты выйдешь замуж?", "Собрание ОСМД" и других. Отдельно стоит отметить ее работу как дубляжной актрисы. Так, Хижняк является официальным украинским голосом кинозвезды Дейзи Ридли и Алисии Викандер.

