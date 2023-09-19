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Звезда сериала "Счастливы вместе" напугала внешним видом и пьяной оскандалилась на похоронах актера

Звезда сериала "Счастливы вместе" напугала внешним видом и пьяной оскандалилась на похоронах актера

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1354
Время на прочтение
1 мин
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Звезда сериала "Счастливы вместе" напугала внешним видом и пьяной оскандалилась на похоронах актера

Юлія Захарова у серіалі "Щасливі разом" / Фото: скриншот с видео

Артистка-путинистка опозорилась поведением.

Российская актриса Юлия Захарова, которая прославилась благодаря роли Елены Полено из сериала "Счастливы вместе", оскандалилась на похоронах своего приятеля.

В частности, артистка-путинистка пришла на кладбище, где в последний путь провожали актера Вячеслава Гришечкина, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Захарова едва могла связать два слова, нецензурно посылала собравшихся и плакала.

Кроме того, актриса просто напугала внешним видом. Захарову было не узнать. Она состарилась, кожа ее лица обвисла и покраснела, а также появилось немало морщин. Вероятно, в последнее время актриса злоупотребляет алкоголем.

Звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова под мухой опозорилась поведением на похоронах приятеля

Звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова под мухой опозорилась поведением на похоронах приятеля

Отметим, Юлия Захарова активно поддерживает войну в Украине и захватническую политику кремлевского диктатора путина.

Напомним, Вячеслав Гришечкин умер 16 сентября. Жизнь артиста оборвалась из-за проблем с сердцем, которые обострились на фоне употребления алкоголя.

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Дата публикации
Просмотры
1354
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