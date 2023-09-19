Российская актриса Юлия Захарова, которая прославилась благодаря роли Елены Полено из сериала "Счастливы вместе", оскандалилась на похоронах своего приятеля.

В частности, артистка-путинистка пришла на кладбище, где в последний путь провожали актера Вячеслава Гришечкина, в состоянии сильного алкогольного опьянения. Захарова едва могла связать два слова, нецензурно посылала собравшихся и плакала.

Кроме того, актриса просто напугала внешним видом. Захарову было не узнать. Она состарилась, кожа ее лица обвисла и покраснела, а также появилось немало морщин. Вероятно, в последнее время актриса злоупотребляет алкоголем.

Звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова под мухой опозорилась поведением на похоронах приятеля

Отметим, Юлия Захарова активно поддерживает войну в Украине и захватническую политику кремлевского диктатора путина.

Напомним, Вячеслав Гришечкин умер 16 сентября. Жизнь артиста оборвалась из-за проблем с сердцем, которые обострились на фоне употребления алкоголя.

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