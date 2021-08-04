Звезда сериала "Секс в большом городе" Джон Корбетт и Бо Дерек поженились после 20 лет отношений

Пара обручилась в конце прошлого года.

Звезда сериала "Секс в большом городе" Джон Корбетт и американская актриса и модель Бо Дерек поженились после 20 лет отношений.

Об этом 60-летний знаменитость рассказал в шоу The Talk, передает CNN. Как отметил актер, он и его 64-летняя избранница пошли под венец еще восемь месяцев назад и, в качестве доказательства своих слов, показал обручальное кольцо на безымянном пальце.

"Мы с Бо поженились в районе Рождества. Через 20 лет мы решили пожениться. Мы не хотели, чтобы 2020-й год стал тем годом, который вспоминали бы с ненавистью. И мы решили, что в нем должно быть что-то приятное", — поделился Корбетт.

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Заметим, для Джона брак стал первым, а для его жены — вторым. Бо прожила 12 лет в браке с актером и кинорежиссером Джоном Дереком. В 1998 году любимый умер от сердечной недостаточности. Модель была убеждена, что больше не встретит свою любовь, впрочем судьба решила иначе. Будущие супруги познакомились на вечеринке после премии "Оскар". С 2002 года влюбленные живут вместе. У пары нет детей.

Напомним, не так давно экс-солистка Spice Girls Эмма Бантон и певец Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений. Пара наконец-то узаконила свои отношения.

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