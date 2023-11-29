Звезда сериала "Секс в большом городе" объявила голодовку в поддержку Сектора Газа

Известная американская актриса и политик Синтия Никсон объявила голодовку в поддержку Сектора Газа.

Звезда сериала "Секс в большом городе" в минувший понедельник, 27 ноября, вышла на митинг возле Белого дома. Вместе с другими активистами она обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом остановить войну между Израилем и ХАМАСом. В знак протеста активисты объявили голодовку, пока будут продолжаться боевые действия.

Синтия Никсон на митинге в поддержку Сектора Газа / Фото: Getty Images

Во время своего выступления возле Белого дома Никсон отметила, что двое ее детей – евреи, а их бабушка и дедушка – пережили Холокост.

"Мой сын попросил меня использовать любой голос, чтобы громче заявить, что "никогда снова" означает "никогда больше" для всех. За семь недель Израиль убил на крошечной полоске земли больше мирных жителей, чем было убито за 20 лет войны по всему Афганистану. Я устала от того, что люди оправдываются тем, что жертвы среди гражданского населения – это обычная цена войны. В этих цифрах нет ничего рутинного. В этих смертях нет ничего простого. Я хотела бы обратиться с личной просьбой к президенту, который сам пережил такую разрушительную личную потерю, проникнуться тем сочувствием, которым он так хорошо известен, посмотреть на детей Газы и представить, что они его дети", – сказала актриса, пишет SkyNews.

Синтия Никсон на митинге в поддержку Сектора Газа / Фото: Getty Images

Синтия Никсон на митинге в поддержку Сектора Газа / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы писали о том, что голливудская актриса Сьюзан Сарандон потеряла контракт с известным американским агентством талантов из-за своей поддержки ХАМАСа. Она вышла на митинг в Нью-Йорке в поддержку Палестины.

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