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Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Звезда сериала "Шерлок" женился на младшей на 21 год коллеге: их выдала красноречивая деталь

Это уже второй брак Мартина Фримена. От предыдущей жены он воспитывает двоих детей.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Мартин Фримен и Рэйчел Бенаисса

Мартин Фримен и Рэйчел Бенаисса / © Associated Press

Британский актер Мартин Фримен, известный по роли доктора Ватсона в сериале «Шерлок», женился во второй раз в 55 лет. Его избранницей стала французская актриса Рэйчел Бенаисса, которая младше его на 21 год.

О браке пара не сообщала публично, хотя влюбленные вместе уже шесть лет. Тайну раскрыла красноречивая деталь во время их совместного появления на Лондонском кинофестивале: на безымянных пальцах обоих заметили обручальные кольца.

Как сообщает The Sun, Фримен и Бенаисса узаконили отношения еще в начале 2026 года, однако тогда решили не разглашать эту новость. На светском мероприятии актеры выбрали сдержанные образы, но именно украшения привлекли внимание к изменениям в их личной жизни.

Мартин Фримен и Рейчел Бенаисса / © Getty Images

Мартин Фримен и Рейчел Бенаисса / © Getty Images

Рэйчел Бенаисса работает актрисой, сценаристом и продюсером. Она снималась, в частности, в лентах «Обыкновенные люди», «Этим путем вверх» и комедии Netflix «Ирландское желание». Роман с Мартином Фрименом начался в 2020 году.

Для 55-летнего актера этот брак стал вторым. До знакомства с Бенаиссой он более 16 лет находился в отношениях с британской актрисой Амандой Аббингтон. Зрителям пара известна и по сериалу «Шерлок», где они сыграли супругов Джона и Мэри Ватсон, а главную роль исполнил Бенедикт Камбербетч.

Фримен и Аббингтон разошлись в 2016 году. Среди причин разрыва актриса называла длительные периоды, когда из-за работы над разными проектами они проводили время врозь. У бывших супругов двое детей — 18-летняя дочь Грейс и 20-летний сын Джо.

Мартин Фримен с Амандой Аббингтон / © Getty Images

Мартин Фримен с Амандой Аббингтон / © Getty Images

Несмотря на завершение романтических отношений, Фримен и Аббингтон сохранили дружеские отношения. Впрочем, теперь актер начал новый этап жизни с Рэйчел Бенаиссой.

Напомним, недавно звезда «Женского Квартала» Анастасия Оруджева заговорила о планах на свадьбу со сценаристом и призналась, почему он делал ей предложение дважды.

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