Звезда сериала «Школа» Ирина Кудашова соблазнительно попозировала в коралловом купальнике

Артистка удивила подтянутой фигурой.

Молодая украинская актриса и блогерша Ирина Кудашова изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, на котором она соблазнительно позирует в коралловом купальнике. Артистка показала удивительно стройной фигурой. Сплошной купальный прекрасно подчеркнул осиновую талию актрисы и упругие ягодицы.

"Ева, я любила тебя", — подписала пост Ирина словам из песни, которая звучала на видео.

Даже сам Михаил Поплавский не смог пройти мимо и поставил лайк Кудашовой.

А вот мысли пользователей разделились. Одним понравился новый пост Ирины, а другим — нет. В частности, в комментариях писали следующее:

А где грудь делись?

Стройная и красивая!

Можно спросить, какой у вас размер груди, -1?

Ты лучшая, как всегда!

Напомним, не так давно Ирина Кудашова показывала, как праздновала свой 21-й день рождения. В честь этого события именинница устроила вечеринку #PinkSparkleParty, где главным оттенком и настроением стал розовый цвет.

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