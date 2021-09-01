Звезда сериала «Школа» Ирина Кудашова соблазнительно попозировала в коралловом купальнике

Артистка удивила подтянутой фигурой.
Молодая украинская актриса и блогерша Ирина Кудашова изрядно взбудоражила воображение своих поклонников.
Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала новое видео, на котором она соблазнительно позирует в коралловом купальнике. Артистка показала удивительно стройной фигурой. Сплошной купальный прекрасно подчеркнул осиновую талию актрисы и упругие ягодицы.
"Ева, я любила тебя", — подписала пост Ирина словам из песни, которая звучала на видео.
Даже сам Михаил Поплавский не смог пройти мимо и поставил лайк Кудашовой.
А вот мысли пользователей разделились. Одним понравился новый пост Ирины, а другим — нет. В частности, в комментариях писали следующее:
- А где грудь делись?
- Стройная и красивая!
- Можно спросить, какой у вас размер груди, -1?
- Ты лучшая, как всегда!
Напомним, не так давно Ирина Кудашова показывала, как праздновала свой 21-й день рождения. В честь этого события именинница устроила вечеринку #PinkSparkleParty, где главным оттенком и настроением стал розовый цвет.