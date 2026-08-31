Звезда сериала "Школа" Кудашова после помолвки рассказала, когда состоится свадьба, и рассказала о своем избраннике

Ирина Кудашова

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Украинская актриса Ирина Кудашова, которая недавно обручилась во время романтического путешествия на озеро Комо в Италии, рассказала, когда может состояться её свадьба и что известно о её женихе Борисе.

После предложения руки и сердца актрису сразу же начали расспрашивать о предстоящем торжестве. Однако конкретной даты свадьбы у пары пока нет. Кудашова призналась, что сейчас все её внимание сосредоточено на работе. Впереди у артистки несколько важных премьер. Поэтому организацию свадьбы она решила пока не ставить на первое место. Сначала Ирина хочет завершить запланированные проекты, а уже потом заняться подготовкой к этому особому дню.

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«Если честно, я пока даже об этом серьёзно не задумывалась. Сейчас я полностью погружена в проекты, в работу, в съёмки. У меня ещё предстоят премьеры, поэтому пока голова занята совсем другим. Думаю, что сначала нужно завершить этот проект, отпраздновать все запланированные у меня премьеры, и только тогда я смогу наконец выдохнуть, расслабиться и нормально подумать о свадьбе», — поделилась актриса в беседе с OBOZ.UA.

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Ирина Кудашова с женихом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Несмотря на то, что дата церемонии пока не известна, Кудашова не скрывает, что в своих отношениях чувствует себя очень уверенно. По словам Ирины, именно рядом с Борисом она впервые почувствовала настоящую любовь. Особенно она ценит его способность слушать её, принимать различные эмоциональные состояния и открыто говорить о проблемах.

«Я вообще считаю, что до него никого по-настоящему не любила. В нём есть что-то такое, что мне очень трудно объяснить одним словом. Это человек, который умеет не просто слушать, а слышать. Причём буквально с первого дня нашего общения между нами возникла какая-то очень сильная взаимопонимание. Он человек, который умеет разговаривать, который готов к диалогу», — рассказала Кудашова.

Актриса также назвала ещё одну важную для неё черту жениха — стабильность в отношениях. Она подчеркнула, что Борис не меняет своего отношения к ней в зависимости от её настроения или эмоций и готов работать над проблемами в паре. Кроме того, мужчина, по словам Ирины, настроен на создание семьи, а не только на разговоры о ней.

Ирина Кудашова с женихом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Известно, что Борис старше Кудашовой на шесть лет: ему 32, а актрисе — 26. При этом в начале их знакомства он даже не знал, что она — известная украинская актриса. У мужчины нет Instagram, а украинские фильмы и сериалы он раньше практически не смотрел. О профессии и работе Ирина рассказала ему уже после знакомства, а теперь он следит за каждым её новым проектом.

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«Нет, не знал. Узнал об этом уже позже. У него вообще нет Instagram, он не смотрел украинских фильмов и сериалов. Я уже сама рассказывала ему о своей работе, о проектах, съемках. А сейчас он уже смотрит каждый мой проект», — рассказала Кудашова.

Ирина Кудашова с женихом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Напомним, недавно Наталья Денисенко раскрыла стоимость роскошной свадьбы и рассказала, почему до сих пор не живет с мужем.

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