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Звезда сериала "Школа" Кудашова шокировала своим полностью обнаженным фото

Звезда сериала "Школа" Кудашова шокировала своим полностью обнаженным фото

Ирина Кудашова / instagram.com/irinaa_kudashova

Артистка взбудоражила воображение поклонников.

Молодая украинская актриса и блогер Ирина Кудашова решила устроить откровенную фотосессию.

Звезда арендовала номер в одесской гостинице с джакузи и невероятным панорамным видом на осеннее море. Ирина решила воспользоваться возможностью сделать хорошие кадры и устроила фотосет. Девушка позировала полностью обнаженной, прикрыв пикантные места длинными волосами.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова / instagram.com/irinaa_kudashova

"Рецепт идеального отдыха в Одессе: бронируем номер в отеле, берем с собой любимого или подругу и наслаждаемся", — поделилась Ирина.

Ошарашенные фанаты, пожалуй, и не смотрели на "рецепт идеального отдыха". Они не могли оторвать глаз от таких соблазнительных фотографий:

  • Даже слов не могу подобрать!
  • Как будто богиня какая-то!
  • Богиня моей жизни!

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