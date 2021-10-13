Звезда сериала "Школа" Кудашова шокировала своим полностью обнаженным фото

Артистка взбудоражила воображение поклонников.
Молодая украинская актриса и блогер Ирина Кудашова решила устроить откровенную фотосессию.
Звезда арендовала номер в одесской гостинице с джакузи и невероятным панорамным видом на осеннее море. Ирина решила воспользоваться возможностью сделать хорошие кадры и устроила фотосет. Девушка позировала полностью обнаженной, прикрыв пикантные места длинными волосами.
"Рецепт идеального отдыха в Одессе: бронируем номер в отеле, берем с собой любимого или подругу и наслаждаемся", — поделилась Ирина.
Ошарашенные фанаты, пожалуй, и не смотрели на "рецепт идеального отдыха". Они не могли оторвать глаз от таких соблазнительных фотографий:
- Даже слов не могу подобрать!
- Как будто богиня какая-то!
- Богиня моей жизни!
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