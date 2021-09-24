Звезда сериала "Школа" полностью разделась на камеру и взбудоражила воображение фанатов

Елизавета Василенко устроила эротическую фотосессию.
Актриса и звезда сериала "Школа" Елизавета Василенко взбудоражила воображение фанатов своими обнаженными фото.
Так, на странице в Instagram 23-летняя знаменитость запостила серию снимков, на которых соблазнительно позировала без одежды. Лиза похвасталась стройной фигурой, осиной талией и упругой грудью.
Девушка прикрыла соски мокрыми волосами.
Пикантную публикацию артистка не прокомментировали. А вот ее фолловеры взорвались сообщениями.
- Идеальная
- Красивая девушка! Очень красивая
- Горячо
- Нереальная
Заметим, недавно Василенко переехала в Москву и назвала украинских патриотов "тупыми". За такие высказывания актриса попала в базу "Миротворца".
Напомним, ранее дочь Бейсингер и Болдуина в маленьком бикини показала аппетитный бюст и ягодицы. Айрленд также показала свои недостатки.
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