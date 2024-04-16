Звезда сериала "Школа" призналась, что пережила насилие в отношениях: "Страшно за свою жизнь"

Известная украинская актриса Ирина Кудашова, которая стала известна благодаря съемкам в сериале "Школа", рассказала о своих отношениях с абьюзером.

Так, по словам актрисы, один из ее парней позволял себе морально оскорблять и проявлять агрессию и давление по отношению к ней. И добавила, что он даже угрожал ее жизни. Долгое время Ирина скрывала это и терпела, но, к счастью, она вовремя разорвала какие-либо связи с экс-избранником.

Ирина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

"У меня в постели был абьюз. Проявляли агрессию. Когда я не хотела, мне было некомфортно, но агрессию проявляли. У меня даже потом были синяки. Мне изменяли много раз, но вера в людей никуда не пропадает. У меня не было физического насилия, но было нравственное. Возможно, если бы и дальше продолжались отношения, то было бы физическое. Парень во время точки кипения сказал: "Если ты сейчас не успокоишься, я тебя убью". Мне стало так страшно за свою жизнь. Я понимаю, что человек в порыве агрессии может что угодно совершить. Я плакала, я даже боялась громко плакать, чтобы он не услышал. Успокоилась, пришла легла в постель и словно ничего не было", — откровенно поделилась актриса в программе "У ліжку".

Сейчас Ирина Кудашова закончила со всеми абьюзивными романами, встретила новую любовь и находится в счастливых отношениях со старшим на 10 лет мужчиной, о котором рассказывала ранее.

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