Звезда сериала "Школа" выходит замуж и показала драгоценное обручальное кольцо

Знаменитости сделали предложение прямо на съемочной площадке.
Звезда сериала "Школа", украинская актриса и блогерша Ирина Кудашова выходит замуж.
Об этом знаменитость объявила в своем Instagram. Артистка опубликовала фото, на котором она показывает обручальное кольцо на безымянном пальце правой руки. Рядом с Ириной стоял парень, который держал воздушный шар с надписью: "Она сказала да".
"Ну что ж, принимаю поздравления! Наконец-то! 16.08.2023", — подписала фото Кудашова.
К слову, парень сделал предложение Ирине прямо на съемочной площадке. Однако больше подробностей артистка не сообщала. Актриса пообещала, что со временем все расскажет.
"Такая счастлива! Подробности немного позже", — отметила актриса.
Сейчас Кудашову в комментариях активно поздравляют с радостной новостью. Приятные слова актрисе написали блогерши Виктория Маремуха, Диана Глостер и другие.
Между тем некоторые поклонники скептически отнеслись к этой новости. Подписчики Ирины заподозрили, что это пранк, ведь раньше актриса ничего не рассказывала о своем избраннике.
Напомним, недавно стало известно, что американская актриса Зоуи Дешанель выходит замуж. Возлюбленный артистки, ведущий Джонатан Скотт, сделал предложение ей.
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