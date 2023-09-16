Звезда сериала "Солдаты", российский актер Гришечкин умер из-за пагубной привычки

Российский актер, известный по роли майора Староконя в сериале "Солдаты" Вячеслав Гришечкин скончался в ночь на 16 сентября.

Как сообщает ряд росСМП, жизнь 61-летнего Гришечкина оборвалась из-за проблем с сердцем, которые были несовместимы с жизнью.

Последние восемь суток артист провел в отделении реанимации. Предварительно в течение двух дней он находился в частном реабилитационном центре в Московской области, куда его отправили принудительно из-за проблем с алкоголем.

Уже на следующий день, 6 сентября, состояние Гришечкина обострилось: температура резко поднялась до 39 градусов, развилась гипертермия – чрезмерный нагрев организма. Врачи установили диагноз психического расстройства, вызванного чрезмерным употреблением алкоголя. 7-го числа актера экстренно госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц подмосковного региона, где он скончался.

Вячеслав Гришечкин в сериале "Солдаты"

Вячеслав Гришечкин в фильме "Графиня де Монсоро"

Отметим, что о полномасштабном вторжении РФ в Украину Вячеслав Гришечкин молчал и ни разу не высказал свою позицию. Впрочем, у него был орден "За заслуги перед Родиной". Также известно, что Гришечкин возглавлял студию при Московском университете МВД.

Напомним, что месяц назад стало известно, что ушла из жизни российская актриса Вера Васильева. Ей было 97 лет. При жизни артистка не высказывала свою позицию относительно полномасштабной войны России против Украины, однако участвовала в пропагандистских концертах, где восхваляли преступления оккупантов на украинских землях.

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