Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала разрушенную школу своего сына после нападения РФ на Киев: здание сгорело дотла

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

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Российский удар по Киеву 15 июня затронул и семью украинской актрисы Анны Кошмал — в результате атаки была разрушена школа, в которой учится её сын.

Ночная массированная атака РФ оставила после себя многочисленные разрушения в разных районах столицы. Среди поврежденных объектов оказалось и учебное заведение, которое посещает сын звезды сериала «Сваты» Анны Кошмал. Актриса показала последствия удара в соцсетях. На обнародованных кадрах видно разрушенный концертный зал учебного комплекса. От здания фактически остались только развалины. Событие глубоко потрясло артистку.

В своём Instagram Кошмал сообщила, что школа её сына подверглась российскому удару и полностью сгорела. Также актриса подчеркнула, что страна-агрессор должна быть изолирована от цивилизованного мира и понести ответственность за совершенные преступления против Украины.

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История Анны Кошмал в Instagram / © instagram.com/smorkovkina

Речь идет об одном из корпусов образовательного холдинга «А+» на территории жилого комплекса «Комфорт Таун». Именно там учился сын знаменитости Михаил. Актриса опубликовала видео с места событий, чтобы показать реальные последствия российской атаки для мирных жителей столицы.

Это был лишь один из многочисленных эпизодов ночного обстрела Киева. Враг задействовал сотни дронов и ракет различных типов, а под ударом оказались гражданские объекты в нескольких районах города. В то же время силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей, однако избежать разрушений в столице не удалось.

Напомним, недавно Анна Кошмал рассказала, как через 9 дней после родов вышла на сцену.

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