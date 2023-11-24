Звезда сериала "Сваты" перешла на украинский и разнесла игравших с ней коллег-россиян

Соня Стеценко всю свою жизнь говорила по-русски.

Украинская актриса Соня Стеценко, которая в сериале "Сваты" сыграла внучку Женю, рассказала, что уже два года, как перешла на украинский язык.

Мама артистки призналась, что всю жизнь их семья говорила на русском языке, однако, с начала полномасштабного вторжения Стеценко принципиально прекратила использовать враждебный язык в обиходе.

"Дома мы всегда разговаривали по-русски, я закончила школу, где преподавание велось исключительно на этом языке. Иногда, когда звоню Сонечке, нечаянно перехожу на русский, она поправляет: "Мамо, рідненькою, будь ласка!" – рассказала мама актрисы, пишет oboz.ua

София Стеценко в сериале "Сваты"

Сейчас Софии Стеценко 20 лет. С началом полномасштабного вторжения она уехала в Прагу, затем нашла убежище в Канаде, Торонто. Там украинская артистка работает помощником на съемочных площадках и фестивалях.

София Стеценко сейчас

София Стеценко сейчас

Недавно Стеценко приезжала в Киев, где у нее живет семья. Актриса с теплом вспоминает съемки в сериале "Сваты", однако признается, что разочарована позицией российских коллег, которые оказались ярыми путинистами:

"Для меня "Сваты" – это хорошие воспоминания детства и очень крутой опыт. Но когда начинаю вспоминать коллег… Из-за полномасштабного вторжения ощущения не очень хорошие, потому что игравшие главные роли российские актеры поддерживают кремлевскую агрессию", – прокомментировала артистка.

София Стеценко в сериале "Сваты"

Напомним, что недавно российская актриса Олеся Железняк, которая в "Сватах" сыграла Ларису Буханкину, выдала порцию бреда о том, что украинцы и россияне – один народ. Артистка активно поддерживает Путина и геноцид украинского народа.

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