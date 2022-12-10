Звезда сериала "Уэнсдэй" о том, как за 10 минут получила роль: с глицериновым потом в волосах и массивным порезом на лице

Звезда нашумевшего сериала от Netflix "Уэнсдэй" Дженна Ортега поделилась, как получила роль, прославившую ее на весь мир.

Как призналась 20-летняя Ортега, она считает, что вытащила счастливый билет. Артистка поделилась, что кастинг на роль младшей Аддамс она получила буквально за 10 минут. И кастинг проходила онлайн через Zoom.

Дженна Ортега в роли Уэнсдэй

Также во время общения с журналистами Entertainment Weekly актриса призналась, что до этого никогда вживую не видела режиссера сериала Тима Бертона. По словам Ортеги, она никогда не спрашивала Бертона, видел ли он ее игру в других работах, или кто-то посоветовал режиссеру обратить внимание на молодую артистку:

"Тем Бертон хотел поговорить со мной о роли Уэнсдэй Аддамс. Очевидно, я была взволнована играть такого культового персонажа. Я включила Zoom, возможно, на 10 минут и получила роль", – поделилась Ортега.

Интересно также и то, что перед кастингом актриса была задействована в съемках другого хоррора, так что в онлайне перед Бертоном появилась в сценическом гриме – с искусственной кровью и глицериновым потом в волосах, а также с массивным порезом на лице. Более того, до этого артистка не спала уже почти 24 часа. Интересна была реакция Бертона – увидев в таком виде юную актрису, он рассмеялся и решил окончательно, кто будет играть Уэнсдэй.

Дженна Ортега в роли Уэнсдэй

Отметим, что сериал "Уэнсдэй" от Netflix стал сенсацией и завоевал целую армию поклонников. Отдельного внимания заслуживает танец Уэнсдэй Аддамс из сериала в исполнении Дженны Ортеги. Он стал вирусным и его повторило уже немало звезд. В частности, недавно свою версию танца Уэнсдэй продемонстрировала певица Леди Гага, которая в мини-шортах с косичками повторила движения под свой хит "Bloody Mary".

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