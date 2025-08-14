Звезда сериала "Уэнсдей" устроился на "простую" работу: почему он туда попал

Перси Уайт / © Associated Press

Актер Перси Уайт, после того как прославился в сериале "Уэнсдей", неожиданно устроился на обычную работу.

Профессию артисту пришлось сменить из-за секс-скандала. После выхода "Уэнсдей" парня обвинили в изнасиловании. Роль в картине артист потерял, и хотя он до сих пор снимается в других фильмах и сериалах, но средств на жизнь не хватает и теперь он работает швейцаром в одном из заведений США, пишет Daily Mail.

Сейчас актер проверяет документы и приветствует гостей в одном из баров Санта-Моники. Ни Перси Уайт, ни его команда пока никак не комментировали новое амплуа актера.

Перси Уайт и Дженна Ортега / © Getty Images

В январе 2023 года парня обвинили в изнасиловании по меньшей мере трех девушек в подростковом возрасте. Тогда актеру выдвинула обвинения в соцсетях одна из его вероятных жертв, а впоследствии еще несколько его знакомых это подтвердили. После этого Перси закрыл свой профиль в Instagram и прокомментировал ситуацию только в июне того же года, заявив, что ничего из ранее перечисленного он не совершал и вообще не знал эту женщину.

Напомним, недавно вышел второй сезон сериала "Уэнсдей". Его главная героиня обратилась к украинцам.