Звезда сериала "Уэнсдей" впервые ответил на обвинения в изнасиловании и секс-домогательствах

Звезда сериала "Уэнсдей" Перси Хайнс Уайт впервые отреагировал на обвинения в изнасиловании и секс-домогательствах, которые ему выдвинули еще полгода назад разные девушки.

Впервые за шесть месяцев Хайнс Уайт, который в "Уэнсдей" сыграл Ксавье Торпа, прокомментировал все слухи и расставил точки над "i". В сторис своей страницы в Instagram артист разместил пост, в котором опроверг все упреки и заявил, что его семья очень пострадала из-за этих обвинений:

Перси Хайнс Уайт ответил на обвинения в секс-домогательствах / Фото: instagram.com/percy

"Мне нужно кое-что прояснить. Раньше в этом году кто-то, с кем я никогда не встречался, начал кампанию дезинформации обо мне в Интернете. Поэтому моя семья подверглась насилию, а моим друзьям угрожали убийством. Были использованы мои несовершеннолетние фотографии, а примеры того, как я действую в образе, были представлены как вызывающие ненависть. Моя подруга Джейн была ошибочно изображена жертвой, и ее попытки внести ясность проигнорировали. Она дала мне разрешение включить ее в это сообщение", – рассказал Хайнс Уайт.

Перси Хайнс Уайт ответил на обвинения в секс-домогательствах / Фото: instagram.com/percy

Актер подчеркнул, что слухи не правдивы и он не может смириться с тем, что его изображают как "фанатика, или преступно небрежного по отношению к безопасности людей". Также Перси поблагодарил всех, кто поддержал его и не поверил распространенной ранее информации.

Перси Хайнс Уайт сыграл Ксавье в сериале "Уэнсдей" / Фото: instagram.com/wednesdaynetflix

Напомним, в середине января канадского актера Перси Хайнса Уайта, сыгравший в сериале "Уэнсдей" Ксавье Торпа, трое девушек обвинили в изнасиловании. Девушки также обвиняли Перси в сексуальных домогательствах и отправке своих обнаженных изображений и своего полового органа. По словам вероятных жертв, инциденты имели место, когда актеру было от 17 до 20 лет. Девушки также в Сети распространили хештег #cancelpercy (отменим Перси – прим.ред.) и под ним делились своими историями.

Перси Хайнс Уайт / Фото: Associated Press

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