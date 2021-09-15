Звезда сериала "Ветер любви" объявила о помолвке и показала, как любимый сделал ей предложение

Звезда сериала "Ветер любви" объявила о помолвке и показала, как любимый сделал ей предложение

Эбру Шахин выйдет замуж за баскетболиста Чеди Османа.

Популярная турецкая актриса Эбру Шахин, в прошлом году рассекретила своего бойфренда, выходит замуж.

Македоно-турецкий профессиональный баскетболист Чеди Осман сделал предложение звезде сериала "Ветер любви". Радостной вестью 27-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Эбру запостила романтические кадры, на которых снято момент предложения.

Эбру Шахин с женихом / instagram.com/rebrusahin

Так, избранник предложил Шахин выйти за него в Каппакодии, что в Турции.

Эбру Шахин с женихом / instagram.com/rebrusahin

"Я сказала "Да", — написала актриса.

Также звезда похвасталась кольцом.

Эбру Шахин с женихом / instagram.com/rebrusahin

Эбру Шахин с женихом / instagram.com/rebrusahin

В комментариях фанаты и коллеги порадовались за знаменитость и засыпали пару поздравлениями.

Отличная новость! Успехов, дорогая моя, будь счастливой

Всегда будь счастливой! Прекрасной вам свадьбы!

Рад за тебя

Напомним, на днях стало известно, что 42-летняя Кейт Хадсон во второй раз выходит замуж. Звезда обручилась с музыкантом.

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