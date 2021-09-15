Звезда сериала "Ветер любви" объявила о помолвке и показала, как любимый сделал ей предложение

Эбру Шахин выйдет замуж за баскетболиста Чеди Османа.
Популярная турецкая актриса Эбру Шахин, в прошлом году рассекретила своего бойфренда, выходит замуж.
Македоно-турецкий профессиональный баскетболист Чеди Осман сделал предложение звезде сериала "Ветер любви". Радостной вестью 27-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Эбру запостила романтические кадры, на которых снято момент предложения.
Так, избранник предложил Шахин выйти за него в Каппакодии, что в Турции.
"Я сказала "Да", — написала актриса.
Также звезда похвасталась кольцом.
В комментариях фанаты и коллеги порадовались за знаменитость и засыпали пару поздравлениями.
- Отличная новость! Успехов, дорогая моя, будь счастливой
- Всегда будь счастливой! Прекрасной вам свадьбы!
- Рад за тебя
Напомним, на днях стало известно, что 42-летняя Кейт Хадсон во второй раз выходит замуж. Звезда обручилась с музыкантом.