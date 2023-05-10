Звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник расплакалась, когда приехала в разбомбленный россиянами Ирпень

Актриса была шокирована, что оккупанты сделали с украинским городом.

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник съездила в освобожденный от российских оккупантов Ирпень и собственными глазами увидела, что сделали с украинским городом захватчики.

Как рассказала артистка, она была в шоке. Когда знаменитость увидела разбомбленный город, ей стало больно, сколько горя на украинские земли принесли российские военные. Винник была настолько в шоке, что не смогла сдержать слез и заплакала.

Кэтрин Винник в Ирпене / Фото: instagram.com/katherynwinnick

"Я была ошеломлена разрушениями в Ирпене, Украина, когда посещала этот город из United24. Увидев это своими глазами, я поняла, сколько семей страдает. Все жизни имеют значение", — написала актриса.

Кэтрин призывает помочь украинцам, которые стали жертвами страны-агрессора России.

Кэтрин Винник в Ирпене / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Напомним, Кэтрин Возник приехала в Киев 4 мая. Актриса является послом UNITED24 и приехала в столицу Украины к годовщине создания правительственной платформы.

Вместе с Кэтрин в Киев приехала звезда Голливуда Иванна Сахно. Актриса, которая до сих пор находится в Украине, показала, как пряталась в бомбоубежище от российских ракет и дронов.

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