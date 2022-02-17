Звезда сериала "Викинги" публично поддержала Украину на фоне предполагаемого вторжения России

Кэтрин Винник поделилась фото, где предстала в вышиванке.

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник публично поддержала Украину на фоне новостей о возможном полномасштабном вторжении России.

Так, в День единения звезда сериала "Викинги", исполнившая роль Лагерты, разместила на странице своего фотоблога снимок, где позировала в Киеве во время празднования 30-летия независимости Украины. В кадре 44-летняя артистка предстала в вышиванке и длинной черной юбке.

Кэтрин Винник / instagram.com/katherynwinnick

В посте Кэтрин написала: "Поддерживаю Украину".

В комментариях украинские поклонники поблагодарили актрису за поддержку: "Спасибо. Вместе мы победим", "Искренне благодарю за поддержку!".

Заметим, предки Кэтрин – родом из Галиции. Так, дедушка был сечевым стрелком. Родители звезды родились в Германии, а затем эмигрировали в Канаду. Впрочем, дома со своими родными Винник немного говорит по-украински. Кроме этого, актриса в Торонто занималась в украинской скаутской организации "Пласт", а также еженедельно ходила в тамошнюю украинскую школу имени Цепы Палиив.

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