Звезда сериала "Викинги" рассказала об украинских традициях, которых придерживается ее семья

Звезда сериала "Викинги" рассказала об украинских традициях, которых придерживается ее семья

Они празднуют украинское Рождество.

Популярная канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, которая недавно прилетала в Украину, поделилась интересными семейными традициями.

Так, в программе " Світське життя " звезда сериала "Викинги" призналась, что дома со своими родными она немного говорит на украинском. Поэтому Кэтрин, родители которой называют ее Катруся или Катерина, хорошо общается на родном языке.

Кроме этого, актриса в Торонто занималась в украинской скаутской организации "Пласт", а также еженедельно ходила в местную украинскую школу.

А еще Катерина рассказала, что ее семья празднует украинское Рождество.

"Мы празднуем украинское Рождество. Мы немного говорим дома украинском. Я даже ходила в украинскую школу. Мне нравится быть украинским", — призналась актриса.

А еще, оказывается, Кэтрин знает украинские песни. Она продемонстрировала это и удивительно красиво спела "Червону руту".

Заметим, предки Кэтрин — родом из Галичины. Дедушка был сечевым стрельцом. Родители звезды родились в Германии, а затем эмигрировали в Канаду.

Напомним, в программе "Светская жизнь" также поделился интересными новостями и Дмитрий Гордон. Ведущий рассказал, как относится к хейтерам.

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