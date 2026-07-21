Звезда сериала "Женский врач" Исаенко рассказал о своих чувствах к партнёршам после интимных сцен в кино

Андрей Исаенко

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Украинский актер Андрей Исаенко откровенно рассказал, возможна ли любовь между партнерами на съемочной площадке, и объяснил, чем экранные поцелуи отличаются от настоящих.

Артист признался, что романтические сцены в кино имеют совершенно иную природу, чем может показаться зрителям. По его словам, внешне они могут выглядеть убедительно, однако за кадром всё подчинено профессии. Актеры сосредоточены не на чувствах, а на технических деталях съемки. Они контролируют каждое движение, следят за светом, камерами и партнерами по сцене. Именно поэтому места для настоящей страсти почти не остается.

«Конечно, отличается. Страсти не будет», — говорит Андрей во время разговора со Славой Дёминым.

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Андрей Исаенко

Исаенко также поделился историей со съемок первого полнометражного фильма, режиссером которого стала его жена. В картине он снимался вместе с близкой подругой Анастасией Карпенко, и по сюжету им предстояло сыграть любовную сцену. Актер признался, что воспринимал этот эпизод исключительно как часть работы. Более того, именно жена обратила внимание, что он целует партнершу слишком осторожно, и попросила сделать сцену более убедительной.

«Когда камер много, ты совершенно не вникаешь в происходящее. Ты не должен мешать, тебе приходится следить за столькими вещами, что у тебя нет времени об этом думать», — сказал он.

Андрей Исаенко с семьёй

По мнению актёра, именно из-за такой сосредоточенности на процессе влюбиться в партнёршу прямо во время съёмок крайне непросто. В центре внимания находятся не эмоции, а задачи режиссера, работа операторов и стремление сделать удачный дубль.

Напомним, недавно Андрей Исаенко раскрыл информацию о своих доходах и о том, сколько он получает за съемочный день.

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