Звезда сериала "Зозули" на ТЕТ Екатерина Олос рассказала о знаковой роли, изменившей ее жизнь

Актриса и стендап-комикеса Екатерина Олос, известная зрителям как участница "Лиги Смеха" из команды "Сборная Львова", сыграла одну из главных ролей в новом украинском сериале "Зозули" на телеканале ТЕТ.

В лирической комедии о трех родных сестрах она превратилась в волевую тренершу по боксу Валю и, как выяснилось, этим самым осуществила свою великую мечту.

Еще до полномасштабного вторжения Екатерина Олос занялась боксом, потому что давно мечтала сыграть спортсменку и именно боксершу. После удачного прохождения проб на роль Вали была на седьмом небе от счастья. Однако неожиданно эта героиня внесла в ее жизнь гораздо больше, чем отличную физическую подготовку и несокрушимую волю. Она показала 25-летней актрисе как по-настоящему любить.

"У меня впервые, когда персонаж настолько много меня учит. Валя показала мне, что такая настоящая, искренняя любовь, когда ты просто любишь человека, ничего от него не ожидая. Потому что я бы так не смогла. В реальной жизни я, Катя, не смогла бы так сильно поддерживать, принимать, прощать", – призналась Екатерина Олос.

Сериал "Зозули"

Кроме того, благодаря роли в сериале "Зозули" девушка научилась никогда не идти на компромисс с совестью, ведь Валя для нее – воплощение трушности.

"В жизни мы очень часто играем какую-то роль, чтобы понравиться, включаем какие-то манипуляции. Это вообще не о Вале. Она абсолютно себя принимает, никому не пытается понравиться. У нее есть свои ценности. И это такая редкость. Мы так часто ломаем себя по жизни ради чего-то. А Валя о трушности, о принятии себя, о красоте внутри, что мне очень нравится", – поделилась Екатерина Олос.

Екатерина Олос

"Зозули" – актуальная история о трех родных и кардинально разных сестрах – модной дизайнерше одежды Гале, здравомыслящей учительнице Оксане и прямолинейной боксерше Вале. Они не разговаривали много лет, и были бы рады не разговаривать еще столько же, но полномасштабное вторжение внезапно свело их под одной крышей в доме. Там они будут разбираться в себе, отношениях и прошлом ради будущего.

Смотрите "Зозули" с понедельника по четверг в 19:00 на телеканале ТЕТ и с первой секунды влюбляйтесь в непредсказуемую премьеру о таких разных, и таких родных сестрах. В сериал, дышащий жизнью.

Сериал "Зозули" снят по заказу государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (ГП "МПИУ"). Производство: ООО "ЭНЕРЖИФИЛЬМ".

Напомним, ранее исполнительницы главных ролей в сериале "Зозули" признались, возникали ли между ними ссоры на съемочной площадке.

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