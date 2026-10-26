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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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81
Время на прочтение
2 мин

Звезда "Школы" Кудашова ошеломила драгоценными подарками от жениха: 1314 шаров и 27 букетов

Актриса рассекретила масштабный сюрприз любимого, в котором каждая деталь имела особое значение.

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Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Ирина Кудашова

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Звезда сериала «Школа» Ирина Кудашова показала, как жених поздравил ее с днем рождения, превратив квартиру в романтическую сказку с цветами, воздушными шарами и особыми воспоминаниями.

Актриса поделилась кадрами сюрприза в Instagram и Threads. Ее дом заполнили десятки цветочных композиций и сотни шариков. Однако главная особенность подарка заключалась не только в масштабе. Любимый позаботился о деталях, имеющих особое значение для Ирины. Он также подготовил для нее несколько неожиданностей, связанных с ее увлечениями и личными мечтами.

«Отношение как к настоящей принцессе», — подписала Кудашова видео в Instagram.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова с женихом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова с женихом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

В Threads актриса раскрыла, сколько усилий жених вложил в организацию праздника. Каждая цифра в его замысле имела символическое значение: он учел возраст любимой, интерес к нумерологии и даже разговоры, которые они имели в начале отношений.

«27 композиций цветов (равно столько сколько мне лет), 1314 шаров и 520 фотографий (потому что в китайской нумерологии это означает любовь навсегда, мы об этом еще в начале отношений говорили. Настоящий квест по поиску подарков, где подсказки были на фотографиях. Кэнди бар с моими любимыми свою карту желаний», — поделилась Ирина.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

На этом сюрпризы не окончились. Кудашова рассказала, что каждый год создает на день рождения карту желаний, и жених позаботился, чтобы она могла сделать это и в этот раз. Более того, он связался с мамой актрисы, чтобы получить ее детские фотографии для особого оформления праздника.

«Я была в шоке, насколько он все продумал до деталей, до маленьких мелочей устроил сказку о которой я так мечтала!!!», — призналась звезда.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Личность своего избранника актриса пока не раскрывает. Известно, что он старше ее на десять лет.

Напомним, в августе Ирина Кудашова обручилась с любимым во время романтического путешествия к озеру Комо. Муж признался актрисе, а она поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

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