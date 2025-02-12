Звезда "Школы" Кудашова прокомментировала позицию Василенко и раскрыла причину, почему она жила в РФ

Украинская актриса и блогерша Ирина Кудашова , которая ранее рассказывала об восстановлении разрушенной квартиры, прокомментировала позицию скандальной коллеги Лизы Василенко и назвала причину, почему та в свое время переехала в Россию.

Свое мнение она озвучила в интервью для нового YouTube-канала Марички Падалко. Актриса говорит, что наблюдала за действиями коллеги, когда началась полномасштабная война. Тогда Василенко как раз находилась в РФ. Актриса не стала мириться с действиями кремлевских властей, выходила на митинги и рассказывала в фотоблоге о вторжении РФ на территорию Украины. Однако впоследствии Кудашова перестала следить за Василенко.

"Я видела, и я помню, что когда только началось полномасштабное вторжение, она выходила в свой Instagram, в свои сторисы, пыталась рассказывать правду своим подписчикам, пыталась как-то поддерживать, делала даже какие-то сборы. Дальше я не следила за ней и не знаю, поддерживала ли она связь с Украиной”, – рассказала Кудашова.

Лиза Василенко / Фото: instagram.com/elizabethvasilenko

Ирина рассказала, что они никогда не были близкими подругами, хотя в какой-то момент, когда они снимались вместе в "Школе", ей хотелось иметь с Лизой дружеские отношения. Однако это не сложилось. Впоследствии Василенко вообще уехала в РФ. Как предполагает Кудашова, актриса так поступила, ведь работать в России считалось модно.

"Мы никогда не были близкими подругами. Когда мы работали вместе, мне хотелось быть более близкими, но, к сожалению, это не произошло. После съемок Лиза уехала в Россию, и, как я помню, в то время это было довольно популярным выбором для многих молодых людей — ехать строить карьеру в России", — вспоминает она.

Кудашова также подчеркнула, что в Украине на тот момент также было немало возможностей для развития творчества, в частности в социальных сетях. Вместе с другими блогерами она открыла TikTok-хаус, где создавали контент и поддерживали украинское медиапространство. Ирина отметила, что это был отличный шанс для молодых людей, чтобы реализовать себя в Украине, а не искать возможности за границей.

Ирина Кудашова прокомментировала переезд Лизы Василенко в Россию и ее извинения. / Фото: ТСН.ua

"Самое интересное, что в Украине открывались такие TikTok-хаусы, где можно было строить свое творчество тоже в Украине, строить свой контент здесь. Я помню, что мы тогда тоже открыли украинский TikTok-хаус, где была я, Аня Тринчер, другие блогеры. И у нас тоже так же это все развивалось", — объяснила актриса.

После начала полномасштабной войны Лиза Василенко извинилась перед украинцами за свое решение. Ирина сказала, что нет однозначного ответа на вопрос, можно ли простить такие поступки, и что многое зависит от дальнейших действий человека.

"Хочется верить, что у каждого человека есть право на ошибку. Но извинения должны подкрепляться действиями. Если человек действительно меняется, помогает Украине и показывает свою поддержку – это одно дело. Если же это просто слова перед камерой без действий – тогда возникают вопросы", – подытожила она.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Отметим, что до полномасштабной войны Лиза Василенко жила и работала в России, за что сталкивалась с критикой. Более того, артистка называла украинских патриотов "тупыми" и заявляла, что лучше "сдохнуть в РФ, чем в Украине". Российское вторжение на украинские земли изменило мнение Василенко. Она извинилась за все свои слова, начала помогать Украине, а с РФ разобрала все связи.

Напомним, ранее Ирина Кудашова рассказала об отношениях со старшим на 10 лет мужчиной. Также знаменитость делилась, ревнует ли ее возлюбленный к коллегам.

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